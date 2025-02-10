Розпилив балончик та погрожував. У Чернігові затримали чоловіка, який напав на військового
У Чернігові чоловік розпилив в обличчя військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) перцевий балончик. Поліція затримала його вдома, куди він втік після вчиненого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Повідомлення про напад на військового надійшло ще 6 лютого. Під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП чоловік відмовився надати документи для перевірки й поводився агресивно. Спочатку він замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, а після цього розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік.
Фото: у Чернігові затримали чоловіка, який напав на військового (npu.gov.ua)
Нападником виявився 43-річний містянин. Після скоєного він зачинився у своїй квартирі.
"За силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення у помешканні чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук із залученням кінолога", - пише Національна поліція.
Під час обшуків було вилучено:
- телескопічний кийок;
- майже 1 кг коноплі;
- близько 200 набоїв різного калібру.
Нападника було затримано й поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Що загрожує
Затриманому повідомили про підозру за низкою статей, які загрожують позбавленням волі строком до семи років.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як 1 лютого, у Пирятині невідомий зі мисливською рушницею вистрілив у військовослужбовця ТЦК, внаслідок чого останній загинув.
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