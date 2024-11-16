Розмова Шольца з Путіним та стрілянина з працівником ТЦК під Києвом: новини за 15 листопада

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Тим часом у Київській області сталася стрілянина за участі представника ТЦК.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 15 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Шольц провів переговори з Путіним

У п'ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Дзвінок тривав близько години.

Як повідомили у пресслужбі Кабміну Німеччини, глава німецького уряду засудив агресивну війну Росії проти України та закликав главу Кремля покласти їй кінець і вивести війська.

При цьому там додали, що Шольц заздалегідь поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, а також зробить це після переговорів з Путіним.

Під Києвом сталася стрілянина з працівником ТЦК

Вчора, 15 листопада, мережею почала ширилась інформація щодо стрілянини, яка сталась у Київській області за участі представника ТЦК. Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео на якому можна було побачити, як чоловік у формі намагається наздогнати іншу особу, здійснюючи при цьому кілька пострілів.

В коментарі РБК-Україна Національна поліція розповіла, що постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.До місця подій була направлена слідчо-оперативна група.

Після цього Міноборони написало, що до інциденту причетний співробітник ТЦК.

На цьому тлі поліція вже відкрила кримінальну справу. Чоловікові, який зробив кілька пострілів, загрожує тюремний термін.

Нардепу Шевченку обрали запобіжний захід

Народного депутата Євгена Шевченка арештували на 60 діб. Такий запобіжний захід обрав суд у п'ятницю, 15 листопада.

Згідно з рішенням суду, Шевченко проведе у СІЗО щонайменше до 11 січня.

В четвер нардепу Шевченку оголосили про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Уряд змінив умови для бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів змінив умови, за яких підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації. Крім того, з 1 грудня всі бронювання будуть здійснюватися через "Дію".

Детальніше про зміни - за посиланням.

Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України. ЄС готує санкції

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю через те, що країна вперше відправила Росії зброю для використання проти України. У ЄС є "переконливі" докази щодо постачання.

МСЕК замінять новою системою встановлення та підтвердження інвалідності

Кабінет міністрів прийняв постанову "Про деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи". Вона визначає новий порядок проведення оцінювання і замінює процес медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Постанова закладає зміни в системі вже з 1 січня 2025 року.

Зміни передбачають:

запровадження нової концепції оцінювання;

спрощення для пацієнта процесу встановлення або підтвердження статусу інвалідності;

доступність та фаховість оцінювання;

цифровізацію процесу та антикорупційні заходи;

формування Центру оцінювання для оскарження рішень.

В окупованій Абхазії спалахнули протести через "угоду" з Росією

В окупованій грузинській Абхазії спалахнули протести у п'ятницю, 15 листопада. Мітингувальники вийшли на вулиці, виступаючи проти "інвестиційної угоди" з Росією.

Сотні жителів Абхазії прийшли до будівлі "парламенту" у місті Сухумі. Сьогодні депутати збиралися розглянути проект "інвестиційної угоди" з Росією.

Наприкінці жовтня у Москві представники РФ та Абхазії підписали так звану "угоду", за якою російський бізнес отримує безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати свої проекти на території Абхазії.

Так званий "парламент" вирішив відкласти розгляд проекту. Проте учасники акції не збиралися розходитися. Протестувальники вимагали, щоб "парламент" проголосував проти його ратифікації. Мітингувальники знесли частину огорожі та зайшли на територію, що прилягає до будівлі "парламенту" в Сухумі.