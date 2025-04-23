Розізлився на шумних сусідів: в Києві чоловік кинув гранату з вікна

Вибухи в Києві

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Про вибух стало відомо близько 18:00.

Зауважимо, що це не перший вибух в Києві за цей місяць. Зокрема на початку квітня в Києві було зафіксовано два вибухи за один день. Перша надзвичайна ситуація відбулась на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва.

Там внаслідок вибуху загинуло дві людини. Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий вибух відбувся у Дніпровському районі Києва. Чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках. Через отримані від вибуху травми чоловік загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.