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Розізлився на шумних сусідів: в Києві чоловік кинув гранату з вікна

Київ, Середа 23 квітня 2025 22:24
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Розізлився на шумних сусідів: в Києві чоловік кинув гранату з вікна Фото: в Подільському районі Києва чоловік кинув гранату з вікна (facebook.com kyivpatrol)
Автор: Каріна Левицька

У Подільському районі Києва стався вибух автомобіля. Чоловік кинув гранату з вікна своєї квартири через шум від сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.

Поліцейські встановили, що з вікна квартири багатоповерхівки мешканець будинку скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля.

"Унаслідок події ніхто не постраждав", - пояснили правоохоронці.

За даними розслідування, на місці виявлено рештки боєприпасу, його місцепоходження встановлюється.

"41–річний порушник пояснив, що зробив це через шум від сусідів", - повідомили в поліції.

Наразі відомо, що зловмисника затримано. За вказаним фактом слідчими Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за хуліганство.

"Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - пояснили в поліції.

Вибухи в Києві

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Про вибух стало відомо близько 18:00.

Зауважимо, що це не перший вибух в Києві за цей місяць. Зокрема на початку квітня в Києві було зафіксовано два вибухи за один день. Перша надзвичайна ситуація відбулась на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва.

Там внаслідок вибуху загинуло дві людини. Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий вибух відбувся у Дніпровському районі Києва. Чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках. Через отримані від вибуху травми чоловік загинув.

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