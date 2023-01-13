Розірвалось серце: в Очакові під час вибухів загинув трирічний хлопчик

Трирічний хлопчик помер в результаті вибухів у місті Очаків в понеділок, 9 січня. У нього не витримало серце.

Відомо, що хлопчика було звати Ростислав Присяжнюк. За словами його рідних, від почутого звуку вибуху у дитини не витримало серце. Лікарі констатували у нього клінічну смерть.

"Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався 9 січня. Це той випадок, про який в народі кажуть "перелякався до смерті". Не можу собі уявити горе батьків та родичів. Це - горе для всіх нас. Як можна представити, що в цій страшній вбивчий війні загинуло безневинне дитя", - написав нардеп.