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Розірвало на шматки. ЗСУ знищили російський Т-90М (відео)

Фото: ЗСУ ліквідували російський танк (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові подовжують контрнаступальні дії по всій лінії фронту. В результаті вдалого виконання бойового завдання днями було ліквідовано російський танк Т-90М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Військові Збройних сил України знищили танк російських окупантів.

 

 

"Російський "безальтернативный" Т-90М. Упс", - підписали Міноборони відео у своєму Twitter-акаунті.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові на початку літа цього року розпочали контрнаступ. За цей час їм вже вдалося деокупувати низку населених пунктів як у Запорізькій, так і в Донецькій області.

На окремих напрямках на сході та півдні бійці ЗСУ зуміли пробити першу лінію оборони ворога.

Днями стало відомо, що наші військові просунулися біля села Роботине Запорізької області.

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