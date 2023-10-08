ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розірвало на шматки. ЗСУ знищили російський Т-90М (відео)

Україна, Неділя 08 жовтня 2023 22:18
UA EN RU
Розірвало на шматки. ЗСУ знищили російський Т-90М (відео) Фото: ЗСУ ліквідували російський танк (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові подовжують контрнаступальні дії по всій лінії фронту. В результаті вдалого виконання бойового завдання днями було ліквідовано російський танк Т-90М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Військові Збройних сил України знищили танк російських окупантів.

"Російський "безальтернативный" Т-90М. Упс", - підписали Міноборони відео у своєму Twitter-акаунті.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові на початку літа цього року розпочали контрнаступ. За цей час їм вже вдалося деокупувати низку населених пунктів як у Запорізькій, так і в Донецькій області.

На окремих напрямках на сході та півдні бійці ЗСУ зуміли пробити першу лінію оборони ворога.

Днями стало відомо, що наші військові просунулися біля села Роботине Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Ізраїль вперше за 50 років оголосив стан війни
Ізраїль вперше за 50 років оголосив стан війни
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України