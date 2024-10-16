Розхитали бус і закидали камінням. На Закарпатті жінки напали на ТЦК (відео)

У селі Великі Ком'яти Берегівського району Закарпатської області стався конфлікт між групою жінок і представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Згідно з інформацією журналіста Віталія Глаголи, в населеному пункті Берегівського району стався інцидент.
Допис Глаголи (скриншот: t.me/VGlagola)
Під час нього "жінки, невдоволені роботою ТЦК, перекрили дорогу, напали на співробітника ТЦК і спробували перекинути їхній автомобіль".
Момент нападу жінок на машину (скриншот: t.me/VGlagola)
"Поліція відреагувала на цю подію, відкривши кримінальне провадження", - уточнив він у своєму Telegram і опублікував відео з місця події.
Згідно з інформацією "Закарпаття 24", група жінок підійшла до місця розташування авто із представниками ТЦК і намагалась з'ясувати, "кого чекають військовослужбовці та що вони роблять у їхньому селі, а також висловлювали претензії щодо мобілізації чоловічої статі".
Жінки "засипали" чоловіків з буса запитаннями (скриншот: t.me/place_kharkiv)
На одному з відео навіть можна помітити, як одному з працівників ТЦК дісталося палицею.
Уточнюється, що після того, як бус представників ТЦК почав рухатись, щоб поїхати, жінки почали кидати по ньому камінням.
Прес-служба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області у коментарі журналістам розповіла, що за фактом події було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
"Особи всіх учасників встановлені, наразі тривають першочергові слідчі заходи", - розповіли правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що серед українців з'явився новий термін - "бусифікація". Йдеться про процес мобілізації військовозобов'язаних чоловіків з використанням силових методів (який може завершуватись тим, що людину буквально "пакують" в машину, бус).
За словами адвоката Катерини Аніщенко, такий термін може бути також і маніпуляцією, адже багато людей погоджуються на супровід до ТЦК та СП добровільно.
Дещо згодом начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко повідомив громадськість, що представники ТЦК діють у межах закону, а відео, які періодично з'являються у соціальних мережах (на підтвердження нібито неправомірних дій посадовців) - неповні та можуть створювати хибне враження про роботу ТЦК та СП.
За його словами, "бусифікація" - це більше міф.
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