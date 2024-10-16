Розхитали бус і закидали камінням. На Закарпатті жінки напали на ТЦК (відео)

У селі Великі Ком'яти Берегівського району Закарпатської області стався конфлікт між групою жінок і представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що сталось у селі Великі Ком'яти Закарпатської області

Згідно з інформацією журналіста Віталія Глаголи, в населеному пункті Берегівського району стався інцидент.

Допис Глаголи (скриншот: t.me/VGlagola)

Під час нього "жінки, невдоволені роботою ТЦК, перекрили дорогу, напали на співробітника ТЦК і спробували перекинути їхній автомобіль".

Момент нападу жінок на машину (скриншот: t.me/VGlagola)

"Поліція відреагувала на цю подію, відкривши кримінальне провадження", - уточнив він у своєму Telegram і опублікував відео з місця події.

Згідно з інформацією "Закарпаття 24", група жінок підійшла до місця розташування авто із представниками ТЦК і намагалась з'ясувати, "кого чекають військовослужбовці та що вони роблять у їхньому селі, а також висловлювали претензії щодо мобілізації чоловічої статі".

Жінки "засипали" чоловіків з буса запитаннями (скриншот: t.me/place_kharkiv)

На одному з відео навіть можна помітити, як одному з працівників ТЦК дісталося палицею.

Уточнюється, що після того, як бус представників ТЦК почав рухатись, щоб поїхати, жінки почали кидати по ньому камінням.

Прес-служба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області у коментарі журналістам розповіла, що за фактом події було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

"Особи всіх учасників встановлені, наразі тривають першочергові слідчі заходи", - розповіли правоохоронці.