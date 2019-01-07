Рождественская ночь в Украине прошла спокойно

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Серьезных правонарушений правоохранителями не зафиксировано

В Украине Рождественская ночь прошла спокойно, серьезных правонарушений не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что участие в праздничных богослужениях приняли почти четыре миллиона человек. По состоянию на 10:00 часов 7 января большая часть праздничных богослужений уже завершилась. В некоторых регионах торжества продолжаются.

Всего на территории Украины богослужения прошли в более 12,2 тыс. культовых сооружениях из запланированных 14,4 тыс. Мероприятия по случаю Рождества продолжаются в около 2,2 тыс. храмов. Охрану публичной безопасности и порядка осуществляли около 15,5 тыс. правоохранителей. Серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано.

Напомним, в Киеве около одной тысячи правоохранителей несут службу в усиленном режиме.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что для обеспечения порядка во время рождественских праздников привлечено около 32 тыс. правоохранителей. Так, безопасность храмов будут обеспечивать более 17 тыс. работников Нацгвардии и Национальной полиции. Также для охраны общественного порядка на улицах городов привлечено около 7 тыс. правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты и автодороги.