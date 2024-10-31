Розбірка тафгаїв у Лос-Анджелесі, "живчики" влаштували поєдинок у Ванкувері: бійки дня НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У штаті Колорадо в середині фінального періоду скинули краги форвард "Евеланш" Кріс Вагнер і вінгер "Тампи-Бей" Майкл Іссімонт. Їхній "спаринг" завершився бойовою нічиєю.

Господар льоду жорстко зустрів опонента в центрі майданчика. Тафгай "Лайтнінг" у таких ситуаціях іде одним шляхом – сутички. Вони швидко обмінялися неакцентованими ударами, а потім Вагнер упав додолу та потягнув на себе Іссімонта.

Натомість в Каліфорнії бійка стала прологом до результативного поєдинку. У дебюті зустрічі навкулачки зійшлися оборонець "Лос-Анджелеса" Андреас Енглунд і вінгер "Вегаса" Кіган Колесар, якого швед атакував за воротами.

Хуліган "Голден Найтс" вирішив з'ясувати взаємини предметніше. Обидва спробували натягнути джерсі на голову суперника, а Енглунд навіть виглядав переконливіше. Утім, Колесар зумів контратакувати, збив шолом опонента та повалив на лід.

Найжвавіший двобій відбувся в Британській Колумбії. Нападник "Ванкувера" Конор Гарланд спробував розворушити одноклубників сутичкою з форвардом "Нью-Джерсі" Еріком Хаулою.

Опоненти зірвали боротьбу після вкидання в зоні "Кенакс". Щоправда, господар льоду більше зосередився на тому, щоб уникати випадів фіна. Натомість Хаула час від часу влучав в опонента, а потім витримав спробу аперкота від Гарланда та відправив того додолу.