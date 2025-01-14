Розбили скло й почали бійку. У Харкові цивільні напали на працівників ТЦК: деталі

Що відомо про напад на працівників ТЦК у Харкові

Правоохоронці розповіли, що повідомлення про подію надійшло до поліції 13 січня о 20:10.

Відомо, що зловмисники перегородили дорогу транспортному засобу, який перевозив мобілізованих осіб. Із цивільних машин при цьому вийшли:

двоє чоловіків;

жінка.

"В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку", - повідомили у поліції Харківської області.

Постраждалий транспортний засіб працівників ТЦК (фото: facebook.com/police.kharkov)

Згодом відео з місця події з'явилось у деяких місцевих пабліках.

"Якийсь незрозумілий двіж на Полтавському, ніби як із ТЦК. Зі слів свідків, ТЦК прийняло двох хлопців і посадили в бусик. Намалювався якийсь чолов'яга із пістолетом, розбив у бусику вікно, хлопці втекли. Це все, що ми зрозуміли. Як там було - питання", - прокоментували подію у Telegram-каналі "ХС / Харків".

Тим часом у поліції розповіли, що затримали одного з дійових осіб - харків'янина, причетного до нападу на працівників ТЦК.

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення свідків, очевидців події, поліцейські оперативно встановили особу одного з нападників. Йому 49 років", - зауважили правоохоронці.

Затриманий поліцією чоловік (фото: facebook.com/police.kharkov)

Зазначається, що в транспортному засобі чоловіка було виявлено та вилучено:

стартовий пістолет;

набої до нього.

Також поліцейські вилучили автомобіль зловмисника.

Знайдені у зловмисника предмети (фото: facebook.com/police.kharkov)

Правоохоронці повідомили, що чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ("Затримання уповноваженою службовою особою").

Уточнюється, що слідчі відкрили кримінальні провадження:

за частиною 1 статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України;

за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчо-розшукові заходи щодо встановлення та затримання інших осіб, причетних до вчинення злочину", - підсумували у поліції.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/police.kharkov)