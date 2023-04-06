Розбещував власних доньок. У Дніпрі поліція затримала священника УПЦ МП
Працівники поліції затримали священника УПЦ МП, якого підозрюють у здійсненні дії сексуального характеру щодо власних доньок-підлітків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
Як визначили слідчі, після смерті дружини священнослужитель упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років.
Дівчата розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.
Наразі дити перебувають під наглядом лікарів. Священника було затримано і взято під варту.
Як повідомлялось, жителька Краматорська Донецької області передавала окупантам інформацію про розміщення захисників. Також вона наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки.
Також СБУ затримала жителя Закарпатської області, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.
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