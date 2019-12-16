В Ровно к входным дверям дома предпринимателя прикрепили гранату

Фото с места инцидента (rv.npu.gov.ua)

Граната не сработала

В понедельник утром, 16 декабря, директор частного предприятия в Ровно сообщил, что к двери его дома неизвестные прикрепили гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Как сообщили в полиции, по внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД 5 с запалом.

"Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет никакой угрозы из-за технической неисправности - запал гранаты детонирован раньше", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасом). Гранату изъяли и направили на экспертизу.

Фото с места инцидента (rv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, в результате которого один человек погиб и еще трое были травмированы.

Также РБК-Украина писало, что одной из школ Ровенской области массово отравились дети. Школьников угостила конфетами одноклассница, после чего детям стало плохо. Их доставили в районную больницу с острым отравлением в состоянии средней тяжести.