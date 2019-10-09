В Ровно застрелился полицейский в райотделе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция расследует стрельбу в Ровно

В Ровенском отделе полиции застрелился полицейский. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что это произошло около 4 утра. Отмечается, что в отделе услышали звук, прозвучавший с недействующей комнаты для задержанных лиц. На месте обнаружили полицейского без признаков жизни.

"По предварительным данным полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование.

Напомним, в Кропивницком в понедельник, 1 октября, неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Следствием установлено вероятную причастность стрелявших к преступной группировке.

Кроме того, в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина открыл стрельбу по полицейским во время проверки документов. В сторону спецназовцев было сделано семь выстрелов, после чего компания стрелявших начала разбегаться.