В Ровно на стоянке застрелили мужчину

Погибшим оказался 42-летний житель Ровно

В Ровно сегодня, 17 июля 2018 года, на стоянке возле рынка застрелили мужчину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Ровенской области в Facebook.

"В Ровно на стоянке возле рынка застрелили мужчину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)

Также сообщается, что погибшим является 42-летний житель Ровно.

В Ровно на стоянке возле рынка застрелили мужчину. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Известно, что погибшим является 42-летний житель Опубликовано Главное управление Национальной полиции в Ровенской области Вторник, 17 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Одессе произошла стрельба. Как сообщали в полиции, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из мужчин применил против другой газовый баллончик. В ответ на такие действия оппонента, другой участник конфликта произвел несколько выстрелов в сторону противника.