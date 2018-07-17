В Ровно на стоянке застрелили мужчину

Новости Происшествия 17.07.2018 - 14:01
Иллюстративное фото (facebook com rivnepolice)
Иллюстративное фото (facebook com rivnepolice)

Погибшим оказался 42-летний житель Ровно

В Ровно сегодня, 17 июля 2018 года, на стоянке возле рынка застрелили мужчину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Ровенской области в Facebook.

"В Ровно на стоянке возле рынка застрелили мужчину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

В Ровно на стоянке застрелили мужчину
В Ровно на стоянке застрелили мужчину
В Ровно на стоянке застрелили мужчину
В Ровно на стоянке застрелили мужчину
 

Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)

Также сообщается, что погибшим является 42-летний житель Ровно.

 

В Ровно на стоянке возле рынка застрелили мужчину. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Известно, что погибшим является 42-летний житель

Опубликовано Главное управление Национальной полиции в Ровенской области Вторник, 17 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Одессе произошла стрельба. Как сообщали в полиции, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из мужчин применил против другой газовый баллончик. В ответ на такие действия оппонента, другой участник конфликта произвел несколько выстрелов в сторону противника.

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Теги:  Ровно,  Убийство,  Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС