В Ровно произошла стрельба, есть раненый

В Ровно на улице Михаила Грушевского произошла стрельба - в ходе конфликта между мужчинами один из них выстрелил в другого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

Сообщается, что инцидент произошел вечером, около 17:00, 23 октября. Медики сообщили правоохранителям, что в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением брюшной полости.

По данным полиции, стрелком оказался 19-летний житель Ровенской области. Его задержали по предоставленным ориентированием.

"По предоставленным ориентированием экипаж патрульной полиции задержал мужчину, который садился в автомобиль службы такси. Им оказался 19-летний житель Костополя, у которого обнаружили и изъяли пистолет "Форт-12" с патронами. Известно, что указанное оружие является краденым. Его направили для проведения баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Фото: стрельба в Ровно (rv.npu.gov.ua)

Напомним, 23 октября в центре Харькова, на улице Пушкинской, двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Стрелки скрылись с места происшествия. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Подозреваемых разыскивают.

Также РБК-Украина сообщало, что 21 октября под Киевом в Броварском районе неизвестные устроили стрельбу, в результате инцидента пострадал мужчина.