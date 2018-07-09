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В Ровно погиб полицейский, раненый при исполнении

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 19:49
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)

В Ровно погиб полицейский, раненый при исполнении служебных обязанностей

В Ровно скончался сотрудник Национальной полиции, который в ходе исполнения служебных обязанностей получил ранения. Об этом заявил в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, сержант полиции получил ранения на вызове о ссоре между соседями.

"Сегодня. В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он выехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там его с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции. Два месяца назад Александр женился", - рассказал Князев.

Напомним, ранее Князев подтвердил информацию о том, что 5 июля в Киеве был убит сотрудник Национальнйо полиции. Князев рассказал, что убитый Дмитрий Глушак с 1995 года работал в уголовной полиции.

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Теги публикации: Сергей Князев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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