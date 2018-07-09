В Ровно погиб полицейский, раненый при исполнении служебных обязанностей

В Ровно скончался сотрудник Национальной полиции, который в ходе исполнения служебных обязанностей получил ранения. Об этом заявил в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, сержант полиции получил ранения на вызове о ссоре между соседями.

"Сегодня. В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он выехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там его с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции. Два месяца назад Александр женился", - рассказал Князев.

Напомним, ранее Князев подтвердил информацию о том, что 5 июля в Киеве был убит сотрудник Национальнйо полиции. Князев рассказал, что убитый Дмитрий Глушак с 1995 года работал в уголовной полиции.