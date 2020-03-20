В Ровно с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

В Ровно в инфекционную больницу госпитализировали 37-летнюю женщину с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что женщина недавно вернулась из Польши.

По словам начальника городского управления здравоохранения Виктора Иськива, у женщины высокая температура и сухой кашель. При этом он добавил, что у женщины взяли биоматериал для теста на коронавирус.

Заведующая инфекционным отделением Галина Максимчук сообщила, что женщина изолирована. Ее состояние стабильное и нетяжелое.

Напомним, по состоянию на 20 марта, в Украине зарегистрировано 26 случаев заражения коронавируса и три летальных исхода.

Кроме того, в пятницу в Черновцах первого выздоровевшего от коронавируса в Украине человека выписали из больницы.

Кроме того, сегодня о выздоровлении мужчины сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Медики сделали пациенту из Черновцов повторный лабораторный анализ на коронавирус и он снова показал негативный результат. Согласно рекомендациям ВОЗ, в случае повторного отрицательного анализа пациент считается здоровым.