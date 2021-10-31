В Ровно парень купил COVID-сертификаты в интернете. Его разоблачила полиция

Легковой автомобиль Seat Ibiza был припаркован с нарушением правил Дорожного движения. Его обнаружил на улице Пушкина в Ровно экипаж мобильной группы по реагированию на факты совершения домашнего насилия.

Инспекторы приняли решение указать водителю на нарушения и подошли к автомобилю, в салоне которого находились люди. Увидев полицейских, те засуетились. У работников полиции возникло подозрение, что в автомобиле могут находиться запрещенные к обращению вещества.

Водитель - 18-летний житель Ровно во время общения со стражами порядка также нервничал. Во время проведения поверхностной проверки на основании статьи 34 ЗУ О Национальной полиции в салоне полицейские обнаружили сертификаты о прививках от COVID-19, однако QR-код на документах не считывался.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая осмотрела и изъяла 13 сертификатов с признаками подделки.

Полицейским житель Ровно пояснил, что заказал "документы" для себя и друзей через мессенджер Telegram. Стоимость каждого - 1000 гривен. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли по факту использования заведомо подложных документов по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства дознаватели совместно с работниками уголовного розыска Ровенского РУП и киберполицейскими проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия для установления портала по продаже сертификатов.