В Ровно неизвестный бросил гранату в частный дом

Взрывом поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях

В Ровно сегодня, 9 июля, в 2:00 на улице Котляревского в частный дом неизвестный бросил гранату. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Как сообщается, следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в момент взрыва в помещении находился 65-летний хозяин с женой.

Никто из них не пострадал.

"Во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ним", - говорится в сообщении.

В результате взрыва был поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях.

Также отмечается, что полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства происшествия.

Фото: место происшествия

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове в жилом доме взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.

Также сообщалось, что в Херсоне, на одной из центральных улиц, было найден подозрительный предмет, похожий на гранату.