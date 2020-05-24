В Ровно Lanos въехал в троллейбус, есть пострадавшие

В Ровно сегодня легковушка Daewoo Lanos протаранил троллейбус. В результате столкновения пострадали пассажиры Lanos.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровно.

По предварительным данным полиции, около 14:00 на перекрестке улиц Соборная и Королева водитель Lanos допустил столкновение с троллейбусом, который поворачивал налево.

В результате аварии пострадали четверо пассажиров автомобиля. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель за медицинской помощью не обращался.

Отмечается, что по внешним признакам водитель Lanos был трезв.

Напомним, сегодня на автодороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус, который перевозил пассажиров.

Также РБК-Украина писало, что в Винницкой области внедорожник Ford Explorer врезался в дерево, в нем находились 6 человек.

Кроме того, на дороге Киев-Чоп недавно произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями.