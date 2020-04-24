В Ровно констатировали третью смерть от COVID-19

В Ровно зафиксировали третий летальный случай от коронавируса. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсянник, передают местные СМИ.

По его словам, умер 68-летний мужчина, который имел тяжелую сопутствующую патологию, а, следовательно, заболевание протекало тяжело. У мужчины ПЦР-тест подтвердил заражение 22 апреля.

В свою очередь, заместитель главного врача городской больницы Игорь Дундюк сообщил, что больного привезли в медучреждение после операции из областной больницы в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь боролись сутки, но тщетно.

Всего в области зарегистрировано 437 случаев COVID-19. Выздоровели 39 человек.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом в Украине уменьшилось. Так, сегодня Минздрав сообщил о 477 инфицированных за сутки, что на 101 пациента меньше, чем было вчера.

Также в два раза уменьшилась смертность по сравнению со вчерашним днем. За последние сутки было зафиксировано 6 смертей от COVID-19, тогда как 23 апреля сообщалось о 13 летальных случаях.