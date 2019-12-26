Иллюстративное фото (twitter.com/WHO_Europe)

Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии

В Ровненской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, 24 декабря в Ровненской области от коклюша умер младенец. Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был лабораторно подтвержден.

Как отмечается, коклюш был затруднен двусторонней не госпитальной пневмонией.

"Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако, ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей", - говорится в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что Минздрав контролирует ситуацию с дифтерией в Украине. Министр отмечала, что в Украине хватит доз противодифтерийной сыворотки. Она отмечала, что в этом году Украина рассчитывает на 450 флаконов сыворотки.

Кроме того, в столице за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 172 человека. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, и ниже базовой линии на 50,7%. Показатель заболеваемости составляет 378,6.