ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровненской области от коклюша умер младенец

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 17:02
В Ровненской области от коклюша умер младенец
Иллюстративное фото (twitter.com/WHO_Europe)

Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии

В Ровненской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, 24 декабря в Ровненской области от коклюша умер младенец. Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был лабораторно подтвержден.

Как отмечается, коклюш был затруднен двусторонней не госпитальной пневмонией.

"Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако, ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей", - говорится в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что Минздрав контролирует ситуацию с дифтерией в Украине. Министр отмечала, что в Украине хватит доз противодифтерийной сыворотки. Она отмечала, что в этом году Украина рассчитывает на 450 флаконов сыворотки.

Кроме того, в столице за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 172 человека. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, и ниже базовой линии на 50,7%. Показатель заболеваемости составляет 378,6.

Суд начал рассмотрение дела об убийстве Кирилла Тлявова Полиция задержала подозреваемого в организации убийства бойца АТО
Новости Украины Ровнопреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь