В Ровенской области зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса

В Ровенской области лабораторно подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Ровенской областной госадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Как он сообщил, коронавирус был зарегистрирован у 5 жильцов из г. Ровно, и у 2 с Рокитновского района (с.Березово). Возраст инфицированных от 42 до 68 лет.

В целом в области зафиксировали 1028 случаев инфицирования вирусом, из них 215 - медработников и 78 - детей. Погибли от болезни - 23 человека, однако выздоровели 173 человека. В больницах находится 182 пациента, подсоединены к ИВЛ -1, в реанимации - 16.

Как отмечается, в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находятся 174 образца. В общем, сначала вспышки коронавируса, сделано 7449 исследований.

Напомним, адаптивный карантин ввели в некоторых районах Ровенской области, поскольку там остается большое количество больных.

Вместе с тем, в Черновицкой области в течение предыдущих суток, 11 мая, зафиксировано 72 новые случаи заболевания коронавирусом. За минувшие сутки скончались еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека.

Также за прошедшие сутки в Житомирской области лабораторно подтверждены еще два новых случая заражения коронавирусом.