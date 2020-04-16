В Ровенской области зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса

В Ровенской области лабораторно подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Ровенской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Коваль в Facebook.

Как он сообщил, новые случаи были зафиксированы в г. Ровно у пяти человек, в пгт Рокитное в четырех, в Березнивском районе у двух человек и еще по одному случаю зарегистрировали в г. Березно и в Ровенском районе в селе Обаров.

Как он отметил, в целом в Ровенской области лабораторно подтвердили 217 случаев заболевания коронавирусом, из которых 7 человек погибли и 8 человек выздоровели. Кроме того на проверке в лабораторном центре находятся еще 168 проб на коронавирус.

Напомним, с начала эпидемии в Ровенской области 44 медицинских работников заразились коронавирусом.

Также в Украине за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилась на 397 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой области и Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине подтвердили 8 летальных случаев коронавируса. Всего в стране жертвами COVID-19 стали 116 человек.