UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID, поставки ожидаются не ранее октября

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID-19. Их ближайшая поставка в регион ожидается в октябре-ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ровно вечерний".

"Тесты (на коронавирус - ред.) закуплены за средства госбюджета и поступают нам от Министерства здравоохранения. Все медучреждения были обеспечены ими в достаточном количестве", - рассказала изданию глава управления здравоохранения в Ровенской области Елена Гандзюк.

По ее словам, сейчас COVID-тесты в области закончились. Однако с обострением эпидемиологической ситуации в регионе потребность в экспресс-тестах будет острая.

Она отметила, что сейчас рассматриваются различные варианты выделения средств на закупку COVID-тестов для медучреждений области до момента их поступления от Минздрава.

Читайте РБК-Украина в Google News
РовноКоронавирус