В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID, поставки ожидаются не ранее октября

В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID-19. Их ближайшая поставка в регион ожидается в октябре-ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ровно вечерний" .

"Тесты (на коронавирус - ред.) закуплены за средства госбюджета и поступают нам от Министерства здравоохранения. Все медучреждения были обеспечены ими в достаточном количестве", - рассказала изданию глава управления здравоохранения в Ровенской области Елена Гандзюк.

По ее словам, сейчас COVID-тесты в области закончились. Однако с обострением эпидемиологической ситуации в регионе потребность в экспресс-тестах будет острая.

Она отметила, что сейчас рассматриваются различные варианты выделения средств на закупку COVID-тестов для медучреждений области до момента их поступления от Минздрава.