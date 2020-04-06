В Ровенской области зафиксировали еще один случай коронавируса

В Ровенской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, вирус зафиксировали у мужчины из Ровно, который контактировал с предварительно обнаруженными больными.

"По состоянию на вечер 6 апреля, в Ровенской области подтвержден 1 новый случай заболевания COVID-19. Мужчина из Ровно, контактировал с предварительно обнаруженными больными", - сообщил Коваль.

Он также добавил, что на сегодня в Ровенской области 40 подтвержденных случаев COVID-19, пять из них летальные. Трое уже выздоровели.

Напомним, в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в Лисичанске умерла 8-летняя девочка от гнойной пневмонии. На протяжении недели у ребенка была высокая температура и кашель, однако родственники не обращались за медицинской помощью. В данный момент проводится исследование анализов ребенка на наличие COVID-19.

Добавим, что в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.