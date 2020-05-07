В Ровенской области зафиксировали 32 новых случаев COVID-19

В Ровенской области зафиксировали 32 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

Отмечается, что возраст больных от 9 до 77 лет.

Таким образом в Ровенской области зарегистрированы 875 случаев заболевания COVID-19. Из них 19 летальных и уже 135 человек выздоровело. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирования у 11 человек.

Так, новые случаи зафиксированы в:

13 жителей из города Ровно;

1 из Ровенского района (пгт Квасилов);

1 из Гощанского района (села Дмитровка);

9 из Рокитновского района (4 - села Глинное, 1 - пгт Ракитное, 2 - села Познань, 2 - села Березовое);

1 из Березновского района (села Богуши);

1 из Радивиловского района (село Старики);

2 из Здолбуновского района (города Здолбунов и села Ильпинь);

4 из города Дубно.

Напомним, в Хмельницкой области обнаружили 11 новых случаев коронавируса COVID-19. Сегодня обнаружили новые случаи болезни: восемь у жителей Нетишина (лица из числа контактных, двое из них работники ХАЭС); два в Хмельницком (один случай выявлен при тестировании пневмонии, один контактный) и один в Каменце-Подольском (контактное лицо). По состоянию на 7 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 154 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них: 43 выздоровел, 7 летальных случаев.

Как сообщало РБК-Украина, в Днепропетровской области рост количества заболеваний коронавирусом COVID-19 связан с увеличением лабораторных тестирований.