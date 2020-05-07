В Ровенской области зафиксировали 32 новых случаев COVID-19

Таким образом в Ровенской области зарегистрированы 875 случаев заболевания COVID-19
В Ровенской области зафиксировали 32 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
Отмечается, что возраст больных от 9 до 77 лет.
Таким образом в Ровенской области зарегистрированы 875 случаев заболевания COVID-19. Из них 19 летальных и уже 135 человек выздоровело. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирования у 11 человек.
Так, новые случаи зафиксированы в:
Напомним, в Хмельницкой области обнаружили 11 новых случаев коронавируса COVID-19. Сегодня обнаружили новые случаи болезни: восемь у жителей Нетишина (лица из числа контактных, двое из них работники ХАЭС); два в Хмельницком (один случай выявлен при тестировании пневмонии, один контактный) и один в Каменце-Подольском (контактное лицо). По состоянию на 7 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 154 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них: 43 выздоровел, 7 летальных случаев.
Как сообщало РБК-Украина, в Днепропетровской области рост количества заболеваний коронавирусом COVID-19 связан с увеличением лабораторных тестирований.