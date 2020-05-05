В Ровенской области выявили еще восемь новых случаев COVID-19

Иллюстрационное фото (РБК-Украина)

В области зарегистрировано 787 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на вечер вторника, 5 мая, в Ровенской области лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от шести до 63 лет.

Новые случаи COVID-19 подтвердили у пяти жителей Ровенского района (трое из села Новая Украинка, один - мела Обарив, один - села Рогачев), одного жителя из Млинивского района (село Смордва) и двоих жителей Ровно.

Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 787 случаев заболевания COVID-19. Из них 18 летальных и уже 100 человек выздоровели.

"Сегодня из опорных больниц выписали 5-ти ровенчан и 3-х жителей Ровенского района", - сообщил глава ОГА.

Напомним, в Кировоградской области с начала эпидемии коронавируса заразились 153 медицинских работника. Наибольшее количество случаев заражения среди медиков выявлены в частной клинике Кропивницкого.

Кроме того, в Кременчуге закрыли районную больницу в связи с большим количеством заражений COVID-19 среди медиков. Так, среди 85 заболевших в городе, 43 человека являются медиками больницы или их родственниками.