В Ровенской области выявили более 30 новых случаев COVID-19

В Ровенской области подтвердили 31 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Ровенской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что большинство новых случаев были подтверждены в Ровно и Ровенском районе. Возраст больных варьируется от 19 до 77 лет.

"По состоянию на вечер 22 апреля в Ровенской области подтверждено 31 новый случай заболевания COVID-19. Это: 14 жителей из г. Ровно, 12 из Ровенского района, 1 из Дубровицкого района (с.Залужье), 1 из пгт Млинов, 2 из Сарны, 1 из Корецкого района", - сообщили в ОГА.

Всего в области по состоянию на вечер 22 апреля зарегистрировано 396 случаев заболевания, из них 11 летальные, 29 пациентов выздоровели. Сегодня выписаны еще шесть человек.

Ранее РБК-Украина писало, что первый случай коронавируса выявили в Чернигове. Вирус обнаружили у 56-летней женщины.

Также сообщалось, что 29 новых случаев заболевания подтвердили в Днепропетровской области. Общее количество инфицированных в регионе выросло до 179 человек.

Кроме этого коронавирусом заразился митрополит Тернопольский и Кременецкий Украинской православной церкви Московского патриархата Сергей. Митрополит госпитализирован в больницу в Киеве.