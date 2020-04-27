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В Ровенской области выявили более 10 новых случев COVID-19

Новости » Коронавирус   

Всего в области выявлено 551 случай заражения

В Ровенской области по состоянию на вечер понедельника, 27 апреля, лабораторно подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от 45 до 71 года.

"В Ровенской области подтверждено 13 новых случаев заболевания COVID-19. Это:
9 жителей из г. Ровно, 4 из Ровенского района (2 - с. Карпиловка и по одному из с. Заря и пгт Клевань)", - сообщил глава ОГА.

Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 551 случай заболевания COVID-19. Из них 14 летальных и 47 человек выздоровели.

"Среди больных COVID-19 - 125 медицинских работников, из них 88 из Ровенской областной больницы", - сообщил Коваль.

Он также добавил, что на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 121 образец, о результатах которых он сообщит утром.

Напомним, в Харьковском военном госпитале выявили вспышку коронавируса. Так, вирус подтвердили у 14 пациентов медучреждения. При этом отмечается, что несколько случаев болезни протекают бессимптомно.

Кроме того, в Херсонской области по состоянию на вечер 27 апреля не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19. По словам главы ОГА, за последние сутки областной лабораторный центр Минздрава провел 285 исследований на выявление коронавируса методом ПЦР, при этом ни один из них не показал положительного результата.

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