В Ровенской области внедорожник насмерть сбил пешеходов на переходе

В Ровенской области на трассе возле города Корец внедорожник насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе. За рулем автомобиля был 19-летний киевлянин.

Об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Сообщается, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg, 19-летний житель Киева, сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"От полученных травм 38-ми и 44-летняя жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что водитель по внешним признакам был трезв, у него отобрали биологические образцы на проверку. По факту смертельного ДТП открыто уголовное дело.

Фото: ДТП в Ровенской области (rv.npu.gov.ua)

Напомним, вчера на южном объезде Львова произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего одна пассажирка погибла, еще четверо людей пострадали.

Также вчера в Киеве из-за ДТП было остановлено движение трамваев. Авария произошла на улице Николая Закревского, она стала причиной приостановки работы трамваев на левобережной части столицы.