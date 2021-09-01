В городе Здолбунов (Ровенская область) разоблачили мужчину на краже медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение больницы. Ему сообщили о подозрении.

Как установили правоохранители, вором оказался 32-летний местный житель, который неоднократно ранее совершал подобные преступления.

Так, около 04:00, находясь на территории больницы, злоумышленник металлическими кусачками перерезал и украл 19 метров трубы.

После чего мужчина сдал похищенное за 1200 гривен в пункт приема металлолома, а "заработанные" средства потратил на собственные нужды.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 185 УК (Кража, совершенная повторно), а украденное имущество изъяли.

Теперь, в соответствии с санкцией статьи, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: в Ровенской области украли трубу, которая поставляла кислород в реанимацию (rv.npu.gov.ua)