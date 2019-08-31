В Ровенской области трое коммунальщиков отравились опасными испарениями, есть погибший

В Ровенской области трое работников коммунального предприятия отравились опасными испарениями во время работ в канализационном коллекторе, в результате чего один из них умер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

Инцидент произошел в селе Заря.

"Около полудня вчера, 30 августа, в полицию поступило сообщение от медиков, что в селе Заря бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть местного жителя, еще двоих - госпитализировали", - говорится в сообщении.

Сообщается, что трое сотрудников местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе. Вследствие отравления опасными испарениями жизнь 37-летнего мужчины спасти не удалось, а 32-х и 57-летнего жителей Зари госпитализировали в больницу.

Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса).

Напомним, 27 января на участке магистрального канализационного коллектора, расположенного на Мелитопольском шоссе в городе Бердянск, произошло разрушение трубы коллектора. В результате стало невозможным движение стоков с большей части Бердянска, с целью предотвращения вытекания нечистот из канализации, срочно были остановлены насосные станции.

В связи с этим следователи Бердянского отдела полиции открыли уголовное производство по факту масштабной аварии на магистральном канализационном коллекторе в городе Бердянск, в результате которой большая часть города осталась без водоснабжения.