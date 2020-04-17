В Ровенской области за сутки выявили более 30 новых случаев коронавируса

По состоянию на вечер 17 апреля в Ровенской области лабораторно подтвердили 33 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст больных варьируется от 22 до 70 лет.

Так, заражение коронавирусом подтвердили у:

14 жителей города Ровно;

двух жителей города Сарны и пяти из Сарненского района (четверо из села Чудель и один из села Трискини;

восьмерых - из Ровенского района (двое из села Заря и по одному из сел Малый Алексин, Великий Алексин, Белая Криница, Колоденка, Глинки, Шпанов);

одного из города Здолбунов;

одного из Острожского района (село Могиляны);

одного из Владимирецкого района (село Антоновка);

одного из Гощанского района (село Дорогобуш).

Таким образом в Ровенской зарегистрировано 283 случая заболевания COVID-19. Из них 9 летальных и 16 выздоровевших. В течение недели с Ровенской городской больницы выписали еще 8 пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 138 образцов.

Напомним, в Николаевской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения COVID-19. Так, вирус выявили у медика, которая раньше контактировала с девочкой с коронавирусом, и беременной женщины.

За прошлые сутки коронавирусом заразились З97 человек, умерло от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 4662 украинца, зафиксировано 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели.