В Ровенской области столкнулись два мотоцикла: погиб 15-летний подросток

В полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке дорог. 15-летний водитель мотоцикла Qingqi столкнулся с мотоциклом Loncin, на котором находились два парня, 19-ти и 20-ти лет.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил несовместимые с жизнью травмы и умер в карете скорой помощи.

У 19-летнего парня медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и основания черепа, а у 20-летнего – закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и многочисленные ссадины.

Следователи устанавливают, кто из них находился за рулем. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины.