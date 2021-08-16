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В Ровенской области столкнулись два мотоцикла: погиб 15-летний подросток

Автор: РБК-Украина

В селе Боровое Ровенской области произошла авария, в результате которой один человек погиб, двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

В полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке дорог. 15-летний водитель мотоцикла Qingqi столкнулся с мотоциклом Loncin, на котором находились два парня, 19-ти и 20-ти лет.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил несовместимые с жизнью травмы и умер в карете скорой помощи.

У 19-летнего парня медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и основания черепа, а у 20-летнего – закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и многочисленные ссадины.

Следователи устанавливают, кто из них находился за рулем. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, что в Харькове водитель сбил насмерть женщину на пешеходном переходе.

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ДТПРовенская областьАвария