В Ровенской области сегодня обнаружили почти 30 случаев COVID-19

В Ровенской области с начала 9 мая подтвердили около 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Ровенской областной государственной администрации Виталия Коваля в Facebook.

По словам руководителя ОГА, по состоянию на вечер в области зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст больных - от 1 до 80 лет.

В частности, 14 случаев заражения было зафиксировано в Ровно. Также больные коронавирусом были обнаружены в Радивиловском (1), Ровенском (5), Корецком (2) районах, Вараше (2) и Здолбунове (3).

"Таким образом, в области сейчас имеем 945 случаев заболевания. Из них - 209 медработников, 77 детей. На сегодня госпитализированы 219 больных (3 - детей, 16 - медиков), подключен к ИВЛ - 1, на самоизоляции находятся 542", - рассказал Коваль.

Кроме того, в области зарегистрировано 19 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Выздоровели от коронавирусной инфекции 165 больных, из них 14 медиков и двое детей.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Харьковской области зафиксировали более 50 случаев коронавируса. Вчера заболевание подтвердили у 6 медработников и 5-месячного ребенка. Младенец находится в больнице с мамой.