В Ровенской области раскопали под асфальтом братскую могилу воинов УПА

В Ровенской области археологи раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

Отмечается, что раскопки велись в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера, что в пределах Володимирецкой райгосадминистрации. Все похороненные бойцы погибли во времена Второй мировой войны.

"Обнаружили 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в пять этапов, ведь останки лежат не на одной глубине. Головы все избиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два обручальных кольца, расческу и пуговицы", - указано в сообщении.

Напомним, недавно возле Перемышля в селе вблизи польско-украинской границы неизвестные осквернили братскую могилу украинских военных. Речь идет об украинском военном кладбище в Пикуличах, где похоронены погибшие узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны в 1920 году боролись с поляками против русских.

Добавим, что в июле 2019 Кабинет министров утвердил порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые признаны борцами за независимость Украины в XX веке, в частности воинам УПА.