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В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием военных

Фото: в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием военных (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 16 июня, на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Привольное Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Нацполиции в Ровенской области.

"60-летний водитель грузового автокрана "ЗИЛ", выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего в него врезался автомобиль Skoda Rapid", - рассказали в полиции.

В результате ДТП погиб 22-летний водитель легковушки, житель Острога. 21-летний пассажир, житель Николаева, с травмами разной степени госпитализирован в больницу. Оба молодых мужчин - военнослужащие.

Как сообщалось, в Винницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибли 4 человека.

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