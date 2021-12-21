В Ровенской области произошло масштабное ДТП: 8 автомобилей столкнулись из-за гололеда

"Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством, двигавшимся впереди. Соответственно, они совершили инерционные столкновения между собой", - заявила пресс-секретарь Управления патрульной полиции Ровенской области Натальи Китюк.

Водители рассказали, что ехали медленно, поскольку дорога была очень скользкой. Инспекторы составили протокол по статье 124 КУоАП, а также будут составлять акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание дороги.

О жертвах в полиции не сообщают.