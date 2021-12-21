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В Ровенской области произошло масштабное ДТП: 8 автомобилей столкнулись из-за гололеда

Автор: Анна Полисученко

На автодороге Ровно-Луцк произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Авария произошла у поворота в село Грабов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rivne Media.

"Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством, двигавшимся впереди. Соответственно, они совершили инерционные столкновения между собой", - заявила пресс-секретарь Управления патрульной полиции Ровенской области Натальи Китюк.

Водители рассказали, что ехали медленно, поскольку дорога была очень скользкой. Инспекторы составили протокол по статье 124 КУоАП, а также будут составлять акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание дороги.

О жертвах в полиции не сообщают.

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ДТП