В Ровенской области произошло ДТП с микроавтобусом, пострадали двое детей

В Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых - дети.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло вчера возле села Трискини Сарненского района. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Audi А6 не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic под управлением 36-летнего мужчины.

После этого в больницу с различными травмами доставили двух малолетних детей, пассажиров микроавтобуса. Также "скорая" госпитализировала водителя и пассажирку Audi А6. Сейчас жизням всех пострадавших ничего не угрожает. У водителей отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.

Напомним, 25 января, во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате происшествия тогда погибли два человека, еще четыре получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области на трассе Киев-Чоп легковой автомобиль въехал в отбойник. В результате ДТП погибли двое людей и еще двое пострадали.