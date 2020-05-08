В Ровенской области подтвердили почти 30 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области зарегистрировано 908 больных COVID-19

В Ровенской области за сутки, 8 мая, подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Большинство новых случаев заболевания выявили в Ровно и Ровенском районе - 6 и 14 соответственно. Еще трое заболели в Сарненском районе, двое в Березновском районе, а также по одному в Корецком и Острожском районах. Возраст больных от 9 до 70 лет.

"Таким образом в Ровенской зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 медработника и 44 ребенка. В связи с осложнениями, вызванными коронавирусом, умерло 19 человек. Выздоровели - уже 165", - написал Коваль.

На данный момент в Ровенском областном лабораторном центре на проверке находятся 526 образцов.

Ранее РБК-Украина писало, что на протяжении суток в Херсонской области подтвердили 7 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество больных в области выросло до 156.

Также сообщалось, что в Харьковской области коронавирусом заразились 10 медиков, которые контактировали с пациентом с COVID-19.