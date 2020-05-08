ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровенской области подтвердили почти 30 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 21:37
В Ровенской области подтвердили почти 30 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области зарегистрировано 908 больных COVID-19

В Ровенской области за сутки, 8 мая, подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Большинство новых случаев заболевания выявили в Ровно и Ровенском районе - 6 и 14 соответственно. Еще трое заболели в Сарненском районе, двое в Березновском районе, а также по одному в Корецком и Острожском районах. Возраст больных от 9 до 70 лет.

"Таким образом в Ровенской зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 медработника и 44 ребенка. В связи с осложнениями, вызванными коронавирусом, умерло 19 человек. Выздоровели - уже 165", - написал Коваль.

На данный момент в Ровенском областном лабораторном центре на проверке находятся 526 образцов.

Ранее РБК-Украина писало, что на протяжении суток в Херсонской области подтвердили 7 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество больных в области выросло до 156.

Также сообщалось, что в Харьковской области коронавирусом заразились 10 медиков, которые контактировали с пациентом с COVID-19.

Теги Новости Украины Ровенская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь