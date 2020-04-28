В Ровенской области подтвердили почти 30 новых случаев COVID-19

В Ровенской области за последние сутки подтвердили 29 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, среди инфицированных две медсестры Дядьковицкой районной больницы и Ровенской ЦГБ.

При этом он отметил, что возраст всех больных варьируется от семи до 82 лет.

Таким образом, в Ровенской области зарегистрировано 585 случаев заболевания COVID-19. Из них 14 летальных и 57 человек уже выздоровели. Также из медучреждений сегодня выписали семь пациентов.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 85 образцов.

Коваль также добавил, что у сотрудницы Ровенской ОГА подтвердили заражение коронавирусом.

"Завершилось ПЦР тестирование работников общего отдела Ровенской ОГА. Результат - у нашей коллеги обнаружили COVID-19. Напомню, у члена семьи этой работницы зафиксировали коронавирусную инфекцию ранее. У ее коллег результаты отрицательные", - сообщил глава ОГА.

Напомним, в Почаевской областной психоневрологической больнице Тернопольской области коронавирус подтвердили у двух работников и 26 пациентов.

Кроме того, в общежитии Петропавловской Борщаговки в Киевской области выявили вспышку коронавируса. Так, вирус подтвердили у шести жителей и коменданта. При этом отмечалось, что вспышку вируса обнаружили случайно после того, как одному из жителей стало плохо и он потерял сознание. Сегодня стало известно, что у общежития установили КПП и дежурит полиция.