В Ровенской области подтвердили почти 20 новых случаев COVID-19

По состоянию на вечер 13 мая в Ровенской области лабораторно подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от девяти до 91 года. Среди заболевших четверо жителей города Ровно, одиннадцать - Ровенского района, двое жителей Сарненского района и один - города Здолбунов.

Так, в Ровенской области зарегистрировано 1063 случаев заболевания COVID-19. Из них - 230 медработников и 79 детей. Также зафиксировано 24 летальных исходов, то есть 2,2% от общего количества всех зараженных.

При этом отмечается, что от COVID-19 выздоровели 255 человек, среди которых девять детей.

Напомним, в некоторых районах Ровенской области ввели адаптивный карантин, поскольку там остается большое количество больных.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество граждан. Так, за последние 24 часа в Украине выздоровели 343 пациента, накануне это число составляло 85.