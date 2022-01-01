В Ровенской области мужчина убежал из-под домашнего ареста и напал на полицейских

"В полицию около 05:15 сообщил 24-летний житель Костополя, что неизвестный мужчина вблизи одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает прохожим", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что нападавшим оказался 33-летний местный житель, который находится под круглосуточным домашним арестом за избиение полицейского. Во время задержания мужчина ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля, сорвал жетон и нагрудную камеру с одного из патрульных.

По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос о замене меры пресечения на более жесткий - содержание под стражей.

Фото: в Ровенской области мужчина напал на полицейских (facebook.com/police.in.Rivne.region)