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В Ровенской области мужчина убежал из-под домашнего ареста и напал на полицейских

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Ровно, Суббота 01 января 2022 19:32
В Ровенской области мужчина убежал из-под домашнего ареста и напал на полицейских Фото: в Ровенской области мужчина напал на полицейских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Костополе (Ровенская область) мужчина, который находится под круглосуточным домашним арестом, угрожал прохожим молотком. После чего напал на полицейских и разбил машину правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

"В полицию около 05:15 сообщил 24-летний житель Костополя, что неизвестный мужчина вблизи одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает прохожим", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что нападавшим оказался 33-летний местный житель, который находится под круглосуточным домашним арестом за избиение полицейского. Во время задержания мужчина ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля, сорвал жетон и нагрудную камеру с одного из патрульных.

По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос о замене меры пресечения на более жесткий - содержание под стражей.

Фото: в Ровенской области мужчина напал на полицейских (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Напомним, в начале декабря 2021 года в Червонограде (Львовская область) задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а затем напал на полицейских.

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Ровенская область Министерство внутренних дел Украины
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