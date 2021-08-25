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В Ровенской области микроавтобус въехал в отбойник: погибли два человека

Автор: Тиберий Юрик

Возле села Птичья Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате погибли два человека, травмы получили четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Авария произошла 25 августа, около 08: 45 на трассе "Киев-Чоп". 35-летний водитель микроавтобуса "Renault Trafiс" на закругленном участке дороги не справился с управлением и врезался в отбойник.

"В результате ДТП от полученных травм двое пассажиров - 35-ти и 36-летние жители Ивано-Франковска погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным, мужчины ехали из Ивано-Франковской области в Ровно на работу.

"Водитель микроавтобуса предварительно трезв. В рамках уголовного производства у него отобраны образцы крови", - добавили в полиции.

Напомним, что в Полатвской области произошла авария, в которой два человека погибли, еще два пострадали.

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ДТПРовенская область