Пробирки от тестов на коронавирус нашли на свалке в Ровенской области

В Ровенской области неизвестные выгрузили около 20 тонн мусора со Львова. Инцидент произошел в ночь на 8 июня, на дороге, ведущей к свалке села Копань Демидовской ОТГ.

Об этом сообщает “Рівне Вечірнє”.

Отмечается, что во время осмотра мусора представители местной власти и полиции нашли доказательства того, что мусор привезли из Львова. Среди отходов обнаружили накладные, квитанции, договора и использованные пробирки для забора анализов для определения коронавирус COVID-19.

Как привозили мусор местные жители не видели.

Первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин отметил, что инцидент произошел в ночь на 8 июня на дороге возле села Копань за 30 метров от свалки.

Сейчас решается вопрос об утилизации отходов коммунальными службами местной общины.

По словам Подолина, согласно приказу Минздрава об утверждении государственно-санитарных противоэпидемических норм в отношении медицинских отходов, пробирки и тестирование на коронавирус должны обеззараживаться в лаборатории и передаваться на утилизацию.

Главный санитарный врач Области Роман Сафонов говорит, что информацию об использовании пробирок во время исследования образцов на коронавирус надо сначала тщательно проверить и только тогда можно будет утверждать что-то, сообщает "Общественное".

В областной полиции подтвердили, что мусор привезенный из другой области. По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Фото: “Рівне Вечірнє”, Нацполиция

В Львовском городском совете свою причастность к сбросу мусора отрицают.

Заместитель городского председателя Львова по вопросам безопасности города Сергей Бабак заявил, что львовские перевозчики ТБО не транспортируют отходы на Ровенщину, однако мэрия тщательно проверит этот случай.

"Сейчас я хочу сказать, что в ту сторону мы мусор не возили и не возим. Мы всегда по каждому случаю, который становится нам известен, проводим расследование. В данном случае, завтра уже утром на место выезжают представители департамента ТБО, которые по мусору, чеках, документах смогут понять это мусор из Львова или нет", - заявил он.

По словам Бабака, уже сегодня Ровенское ГУ Нацполиции получило его письмо с ходатайством провести расследование, чтобы выявить нарушителя.

Напомним, в Бериславском районе Херсонской области загорелись 1,5 гектара участка для хранения твердых бытовых отходов.