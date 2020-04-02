В Ровенской области коронавирус подтвердили у монаха

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 19 случаев COVID-19

В Ровенской области одним из четырех новых инфицированных коронавирусом оказался монах. Об этом сообщили в Ровенской областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, он контактировал с человек, который накануне вернулся из Италии.

"Вчера в Ровенской области подтверили 4 новых случая заболевания COVID-19. Это 41-летний житель Здолбуновского района, монах, который встречался с человеком, который приехал из Италии. Круг контактных лиц уже установлен. Еще трое связаны с больной из города Ровно - работницей библиотеки. COVID-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги по работе", - сообщили в ОГА.

Всего в Ровенской области лабораторно подтверждены 19 случаев коронавируса.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине подтверждены 804 случая коронавируса, из них 20 - летальных, 13 пациентов выздоровели. За последние сутки выявили 135 новых случаев.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ровенской области четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. В Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяют 24 подозрения на COVID-19.